الكرملين ينفي صحة الإعلان عن تطبيق الأحكام العرفية في المناطق الحدودية أو التعبئة العامة

نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، صحة الإعلان المتداول عن إمكانية تطبيق الأحكام العرفية في المناطق الحدودية أو الإعلان عن التعبئة العامة.

وبحسب تقارير صحفية بثت بعض المحطات التلفزيونية والإذاعية، في وقت سابق، خطابًا وهميًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمن أمورا كثيرة أخرى، ومن بينها مثل هذه التدابير.

وصرح المتحدث باسم الكرملين أمس الإثنين بأن شريط الفيديو الخاص بـ “خطاب الطوارئ” المزعوم للرئيس كان عبارة عن قرصنة إلكترونية. كما قالت شركة MIR الدولية للتلفزيون والإذاعة إن البث تم اختراقه، مشيرة إلى أنه غير قانوني ولا علاقة له بجدول البث الرسمي.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا الروسية فلاديمير ليونتييف، اليوم الثلاثاء، أن المياه غمرت بالكامل 3 تجمعات سكنية بما فيها البنية التحتية بعد تدمير محطة كاخوفكا الكهرومائية.

وقد تم إجلاء نحو 900 شخص من القرى على ضفاف نهر دنيبر، بعد أن نفذت القوات الأوكرانية في الليلة الماضية ضربة خطيرة على محطة كاخوفكا الكهرومائية أسفرت عن تدمير الصمامات في المحطة، مما أدى إلى حدوث تسرب غير منظم للمياه.

من جانبه، أفاد القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيا يفغيني باليتسكي، بأن حادث المحطة سيلحق ضررا بالزراعة في المنطقة لأن المياه في القنوات ستكون كافية لمدة شهر ونصف فقط.

على الجانب الآخر، أعلنت خدمات الطوارئ الأوكرانية إجلاء أكثر من 1300 شخص من المناطق التي غمرتها مياه الفيضانات الناجمة عن تدمير سد “كاخوفكا” في منطقة “خيرسون” جنوبي البلاد.

وحذرت خدمات الطوارئ من وجود ألغام تطفو فوق مياه الفيضان، داعية السكان في منطقة “خيرسون” المتواجدين في مسار مياه الفيضان إلى الحذر الشديد، وعدم الاقتراب من الأجسام المتفجرة أو لمسها بأي حال من الأحوال.

وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو إن نحو 150 طنا من زيت الوقود لوثت نهر دنيبرو، مضيفا أنه من المتوقع أن يواصل منسوب المياه الارتفاع على مدار الـ24 ساعة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الأوكراني يتهم روسيا بتدمير السد، في حين يلقي المسؤولون الروس باللائمة على الجنود الأوكرانيين.

من جانبه، أدان الاتحاد الأوروبي تدمير سد كاخوفكا، واعتبره إجراءً تصعيديا في الأزمة الروسية الأوكرانية.

ووصف الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الثلاثاء، ما لحق بالسد من دمار بأنه “استهداف غير مسبوق للبنية التحتية المدنية في أوكرانيا” مدينا بأشد العبارات ذلك “الهجوم الوحشي للسد الذي هو جزء من البنية التحتية للمدينة ويترتب على تدميره إلحاق الأذى الشديد بالبيئة وتداعيات خطيرة على حياة المدنيين”.