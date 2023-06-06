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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يشارك فى اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة للسياحة

عبر تقنية الفيديو كونفرانس

إجتماع الجمعية العامة
إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للسياحة
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شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت رئيس الجمعية ، وبمشاركة المختصين من الجهات المعنية .

وقد تناول الإجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالنهوض والإرتقاء بجهود وأعمال الشركة .

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المكثفة التى تقوم بها الشركة القابضة للسياحة والفنادق للإستغلال الأمثل للمنشآت السياحية والفندقة ، توازياً مع أنشطة التنمية العمرانية للمناطق السياحية فى ظل رؤية متكاملة وممنهجة للإرتقاء بصناعة السياحة طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية والتنفيذية فى هذا الشأن ، للوصول للأهداف المرجوة التى تحقق عوائد إيجابية ، والظهور بالمظهر المشرف والجاذب للوفود والأفواج السياحية .

وثمن الدور الذى تقوم به الشركة القابضة للسياحة والفنادق لتقديم منتج سياحى متميز وخدمات متنوعة ، وعلى أعلى مستوى ، وبالجودة والكفاءة الراقية التى تليق بأرض الكنانة من خلال إتاحة كافة سبل الراحة للزائرين من السائحين بمختلف جنسيات العالم ، ولاسيما فى ظل التطوير الشامل للفنادق والمنشآت السياحية بما يتواكب مع التطور العالمى فى مجال السياحة .

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تقنية الفيديو كونفرانس وزير قطاع الأعمال أخبار محافظة أسوان