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الثلاثاء 06 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توفير 399 وظيفة في 10 شركات ومصانع بالقليوبية

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أعلنت محافظة القليوبية عن توافر وظائف جديدة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة من خلال النشرة الشهرية للتوظيف والتي توفر 399 وظيفة في 10 شركات ومصانع بالمحافظة للراغبين في العمل بخبرة وبدون خبرة بمرتبات تبدأ من 2500 جنيها حسب الخبرة.

أوضحت إيمان السيد وكيل الوزارة في بيان لها أن وظائف القوى العاملة الجديدة متوافرة عن طريق ديوان عام المديرية ببنها ومكاتب العمل المختلفة على مستوى المحافظة التي تستقبل طلبات راغبي العمل وترشحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص مع متابعة الإجراءات.

وأضافت وكيل الوزارة أن وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية تأتي في إطار تكثيف المتابعة لتوفير الوظائف حيث يجري إرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وأوضحت وكيل الوزارة أن وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية المتوافرة ضمن نشرة التوظيف 399 وظيفة وهم :

وأكدت وكيل الوزارة أن وظائف مديرية القوى العاملة فى القليوبية الجديدة يتم التأمين على العاملين بها اجتماعيا مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة 1 تأمينات شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وأضافت أن باب التقدم مفتوح حتى استيفاء العدد المطلوب من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا ما عدا يومى الجمعة والسبت بمديرية القوي العاملة في إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية بنها - كورنيش النيل - الفلل بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.

وظائف

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القوى العاملة بالقليوبية طلبات راغبي العمل محافظة القليوبية مديرية القوي العاملة بالقليوبية نشرة التوظيف