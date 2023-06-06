الثلاثاء 06/يونيو/2023 - 03:48 م

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، إحالة المتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل للمحاكمة الجنائية

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجدة بإصابة شاب دهسته سيارة ملاكى، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث.

وبالفحص تبين إصابة الشاب معاذ حفيد الفنانة شريفة فاضل، ويبلغ من العمر 20 عاما، مصابا بنزيف داخلي وكسر في الجمجمة، وإصابات أخري.

بعمل التحريات تبين أنه أثناء وقوف الشاب لانتظار سيارة دهسته سيارة ملاكي، ولاذ سائقها بالفرار هاربا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.