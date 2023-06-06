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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

البرهان يؤكد لوزير الخارجية السعودي ثقته في منبر جدة لتحقيق سلام مستدام

عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان
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تلقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية السعودي، بحسب بيان صادر عن الجيش السوداني، نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكد "البرهان" خلال الاتصال الهاتفي، ثقته في منبر جدة للعمل على تحقيق سلام مستدام، مشددا على ضرورة التزام المتمردين بالخروج من المستشفيات والمراكز الخدمية ومنازل المواطنين وفتح مسارات تقديم المساعدات الإنسانية حتى يحقق منبر جدة نجاحه.

وشكر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، وزير الخارجية السعودي والمملكة العربية على جهودهم للعمل على تحقيق السلام.

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