المركز الثقافي بطنطا يقدم العرض المسرحي "يا ليل يا عين"

شهد مسرح المركز الثقافي لمدينة طنطا، مساء أمس الاثنين، انطلاق العرض المسرحي "يا ليل يا عين"، وذلك ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة في محافظة الغربية، والمقرر عرضه خلال الفترة من 5 يونيو الحالي، ولمدة 9 ليال متواصلة.

تدور أحداث العرض المسرحي الذي يقوم ببطولته مجموعة من فناني فرقة قومية الغربية المسرحية في إطار من الدراما والاستعراضات، حول أزمة عاطفية تواجهها إحدى فتيات القرية، حينما يقرر أهلها بأن تتزوج من ابن عمها الذي لا تحبه، ويحاولون جاهدين فرض عليها هذا الأمر، لكنها ترفض وبشدة الانصياع لهم، ولا سيما أن قلبها معلق بحب شاب آخر، فيما تتصاعد الأحداث عندما تقف التقاليد والفوارق الاجتماعية الطبقية حاجزا أمام هذا الحب.

يقوم بأداء الأدوار حسب الظهور على خشبة المسرح، محمد السايس، محمد جمعة، ناهد محمد، منار السيد، محمد علاء، نعمات نعيم، محمد صبري، علي علاء، فؤاد الشهاوي، نورين إبراهيم، أحمد راضي، تامر يوسف، خالد الخرسيتي، من تأليف بكري عبد الحميد، أشعار حمدي شومان، استعراضات رامي جوهر، ألحان عبد الله رجال، تصميم الديكور سمير زيدان، مخرج منفذ حسن خليل، ومن إخراج محمد صابر.

العرض المسرحي "يا ليل يا عين" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويأتي العرض ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.

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