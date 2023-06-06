وكيل أسوريو يكشف موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

كشف محمد حبشي، وكيل الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، حقيقة رحيله بنهاية الموسم الجاري، بعد تلقيه عددًا من العروض الخارجية.

وأكد محمد حبشي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «جمهور التالتة»، أن أوسوريو وصلت له عروض ولكنه يحترم تعاقده مع الزمالك، ويرغب في الاستمرار مع الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

وأشار وكيل المدرب الكولمبي أن أوسوريو، لا يفكر في أي شيء غير الاستمرار مع الزمالك، فهو يتواجد في نادٍ كبير.

وعن صفقات الزمالك القادمة قال الحبشي: «أوسوريو حدد المراكز التي يحتاج دعمها في الانتقالات الصيفية المقبلة، والتحركات ستحدث في الفترة المقبلة».

وتابع: «أوسوريو ليس له متطلبات خاصة بجهازه المعاون لأنهم مخلصون جدًا في عملهم».

وتولي أسوريو، قيادة الزمالك منذ شهر أبريل الماضي، خلفًا للمدرب البرتغالي جوسفيالدو فيريرا.

ومنح أسوريو، اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة اليوم بمسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

وفاز فريق الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الإثنين، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 53 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول الدوري.