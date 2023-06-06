وزيرا خارجية الجزائر وتركيا يؤكدان على أهمية مواصلة الجهود المشتركة بين البلدين

أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، ونظيره التركي، هاكان فيدان، على أهمية مواصلة الجهود المشتركة بين البلدين وتعزيزها أكثر لبلوغ أرقى المستويات المتاحة على صعيد علاقات التعاون والشراكة؛ بما يحقق تطلعات الشعبين، ويثمن مصالحهما المشتركة.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي، الذي أجراه عطاف مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، حيث هنأه بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية التركية متمنيا له التوفيق في أداء مهامه.

وبحسب وزارة الخارجية الجزائرية، أعرب أحمد عطاف، خلال الاتصال، عن ارتياحه للمستوى الذي بلغته العلاقات الجزائرية-التركية في ظل العناية الخاصة والمتابعة المباشرة لقيادتي البلدين، سواء في الشق الاقتصادي الذي يشهد تزايد حجم الاستثمارات البينية والمبادلات التجارية، أو في الشق السياسي، وما يميزه من تنسيق دائم بين البلدين حول القضايا التي تخص المصالح الجوهرية والاهتمامات الكبرى لكل منهما.

ومن جانبه، أوضح الوزير التركي هاكان فيدان أنه يتقاسم مع نظيره الجزائري نفس التقييم الإيجابي حول التطور اللافت الذي تشهده علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، مؤكدا في ذات السياق على الأهمية الخاصة التي توليها القيادة التركية للعلاقات بين البلدين.