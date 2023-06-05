أحمد عزمي: أدمنت الكحول بعد مقتل أخي وزوجتي خلعتني بعد حبسي

أكد الفنان أحمد عزمى، أنه مر بمرحلة صعبة وقاسية في حياته وهي مرحلة الإدمان وكشف عزمي أسرار تلك الفترة من حياته، بعد حادثة ومقتل شقيقه حمدى.

وأضاف عزمى خلال لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى بيرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: اشتريت شقة فى شرم الشيخ واتعرفت على ناس أخذتني الي طريق الإدمان .

وعن مقتل أخيه اجاب انه تعرض لحادث سرقة وحاول الدفاع عن نفسه وماله ولكنه قتل مطعونا بـ ١٣ طعنه .

وتابع عزمى: كنت بصور فيلم "الشوق " مع خالد الحجر فى اسكندرية وكنت عمرى ما اشرب اثناء التصوير، وشربت وانا بصور ، وفقدت أعصابي وأنا بصور، وانا والدى من عمال المهنة وكنت دايما بحافظ على صورته فى الوسط الفني.

وعن أقرب الأصدقاء له، أجاب باسم سمرة من اقرب الناس لى، وفى وقت انا كنت مدمن كوكايين جالي هو و اخوه البيت و خطفونى ، و حبسنى فى البيت عنده ٤ ايام ، وعلشان يتأكد انى مش مدمن كوكايين ، و قولت ليه انا مدمن كحول فقط.. وانا كنت محتاج صدمة إلهية علشان ارجع عن الطريق اللى انا ماشي فيه و كان الحبس هو البداية انى افوق تانى ، و انا كنت مسميها قرصة ودن .

وتابع: زوجتى طلبت الخلع بعد حبسى، ومضيت على خطاب المحكمة وانا بضحك ، وكنت خارج على السيطرة وهى كانت خايفه على ادم ابنى منى ، وانا كنت مدمن كحول.. وزوجتى قطعت كل وسائل التواصل بينا بعد الحبس و اللى كان بيحضر الجلسات والدى ، و النهارده انا بقول اللى هى عملته كان الصح و هى حمت ادم منى ، وانا فكرت فى الانتحار وأقدمت عليه، وحاولت قطع شرايين يدى وده حرام ، و كنت يائس جدا وقت الطلاق ، حتى الدكتور قال لى انت مفترى قاطع ايديك الاثنين .