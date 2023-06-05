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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لاعبة تنس الطاولة بالأهلي: نسعى للفوز بكل البطولات على كافة المستويات

نادين الدولتلي لاعبة
نادين الدولتلي لاعبة سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي
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أعربت نادين الدولتلي، لاعبة النادي الأهلي لتنس الطاولة، عن سعادتها بالتتويج ببطولة الدوري بعد الفوز اليوم على بتروجت بنتيجة ٣-٢، في ختام منافسات الدورة المجمعة الثانية التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وأضافت أن لاعبات الأهلي تعاهدن منذ البداية من أجل التتويج بلقب بطولة الدوري، رغم الصعوبات التي واجهت الفريق طوال مشوار البطولة.

وأشارت لاعبة الأهلي إلى أن فريق سيدات تنس الطاولة يسعى لحصد المزيد من الألقاب خلال الموسم الجديد، وتقديم مستوى جيد مع الفريق والفوز بكل البطولات على كافة المستويات.

نادين الدولتلي الأهلى تنس الطاولة بطولة الدوري