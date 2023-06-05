بالفيديو.. عضو "تنسيقية الأحزاب": مقترحات عديدة بالحوار الوطني لإعادة صياغة الخريطة السياحية

قال حسام الجمل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني يشهد اهتمامًا كبيرًا بالسياحة لأنها واحدة من أهم مصادر الدخل القومي بما يتراوح من 15% إلى 17% من إجمالي الناتج المحلي المصري، مشيرًا إلى أن السياحة هي ثالث أكبر دخل من العملات الصعبة بعد تحويلات المصريين في الخارج، كما أن لها وضع مختلف، وبالتالي فقد جرى تخصيص لجنة لها في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

وأضاف "الجمل" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن أول جلسة للجنة الحوار الوطني شهدت مناقشات بخصوص إنشاء خريطة سياحية لمصر، وشارك فيها مجموعة من الخبراء ورؤساء الشركات والمهتمين بالعمل العام، حيث تناولوا كيفية إنشاء خريطة سياحية جديدة لمصر، بخلاف السياحة الشاطئية.

وتابع، أن لجنة السياحة بالحوار الوطني شهدت التقدم بعدد كبير من المقترحات لإعادة صياغة الخريطة السياحية المصرية، وجرى مناقشة إعادة صياغية الخريطة السياحية الخاصة بسياحة الفرد، موضحًا أن سياحة الفرد في مصر لا تحظى بنصيب كبير، نتيجة لوجود فقر في المعلومات لدى السياح بخصوص المعلومات المتعلقة بالزيارة لمصر، مثل كيفية التحرك من المطار للفندق وكيفية حجز تذكرة لزيارة المتحف والمطاعم التي يمكن الذهاب إليها.

وأردف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه تم طرح فكرة في الحوار الوطني وهي عمل موقع إلكتروني تعمل عليه وزارة السياحة وسيتم تنشيطه قريبا، بحيث يحتوي على كل المعلومات الخاصة بالعملية السياحية في مصر، بداية من وصول السياح للمطار والفنادق التي يمكن الذهاب إليها والنجوم والأسعار المتاحة وكيفية امكانية ارتياد المواصلات وكيفية تقييم التجربة بعد المغادرة ووجود منظومة شكاوى محترفة.