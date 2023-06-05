بالفيديو.. خبير يوضح المزايا الاستثمارية بـ"اقتصادية السويس"

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة اليوم مع نظام التجارة العالمي تهتم بمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية سواء الموجودة على البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز"، أننا رأينا تطوير كبير جدا فى كافة الموانئ المصرية، منها سلوم والإسكندرية وبورسعيد وشرق التفريعة مرورا بالسخنة، إلى جانب الإهتمام بجنوب سيناء وشمالها.



ولفت إلى أنه مع وجود منطقة قناة السويس التي تضم خمس محافظات، تم الربط ما بين تلك الموانئ جميعا للارتقاء بمستوي التجارة، موضحا أن مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة، وتسعي أن تكون مركز إقليمي للتجارة العالمية.