محافظ المنوفية ورئيس الغرفة التجارية يستقبلان وزير الصناعة السعودي

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والمهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورئيس الغرفة التجارية، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي "بندر بن إبراهيم الخـُريف " والوفد المرافق، بمقر مجموعة شركات العربي بالمنطقة الصناعية بقويسنا.

تأتي هذه الزيارة على هامش بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والإستثمار.

حضر الاستقبال ، المهندس أسامة الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي ، المهندس خليل بن سلمه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية ، المهندس عبد العزيز الأحمدي وكيل وزارة الصناعة للاستراتيجيات والقطاعات الصناعية ، المهندس عبد الرحمن المـُقيرن مدير عام المنظمات والتعاون الدولي ، اللواء وليد هلال رئيس الجهاز الإدارية للمنطقة الصناعية ، سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وعدد من أعضاء مجلس إدارة مجموعة شركات العربي .

ورحب المحافظ ورئيس مجموعة العربي بوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي علي أرض المنوفية ، مؤكدين أن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات إستراتيجية وروابط تاريخية ثنائية لترسيخ التعاون الاقتصادي الكامل بين البلدين مما يساهم في تعزيز الجهود المشتركة لترجمة تلك العلاقة إلى مشروعات اقتصادية ملموسة تخدم البلدين.

من جانبه، أعرب وزير الصناعة السعودي عن سعادته بتواجده في صرح عملاق من صروح الصناعة المصرية من أجل تحقيق التكامل الصناعي المشترك بناءً على الإستراتيجية الصناعية بكلا البلدين ، مشيداً بالدور الوطنى للرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه اللامحدود لقطاع الصناعة والاستثمار.

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