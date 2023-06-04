نصائح لعلاج الصدفية بطرق طبيعية بجانب الأدوية

الصدفية من الأمراض الجلدية المزعجة نتيجة اضطراب متكرر في المناعة؛ حيث يسبب بقعًا حمراء قشرية على الجلد، وتؤثر على البشرة، وتبدأ بعمق داخل الجسم، حيث تأتي من الخلايا التائية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي وجدت لحماية الجسم من العدوى والأمراض، وعندما تصبح هذه الخلايا نشطة عن طريق الخطأ، تؤدي إلى استجابات مناعية أخرى، مما قد يسبب الإصابة بالصدفية.

وبالرغم من القتدم الطبي فلا يوجد علاج نهائي للصدفية، حتى الآن فهناك أدوية قد تخفف من حدة الأعراض بجانب الطرق الطبيعية المنزلية التي تساعد على علاج الصدفية في المنزل:

-تناول المكملات الغذائية:

حيث تساعد في تخفيف أعراض الصدفية من الداخل، فالمكملات الغذائية التي تحتوي على زيت السمك وفيتامين دي وحليب الشوك والصبار وعنب أوريجون وزيت زهرة الربيع، جميعها تعمل على المساعدة في تخفيف أعراض الصدفية الخفيفة.

-منع جفاف الجلد:

استخدمي المرطب للحفاظ على رطوبة جلدك دائماً، حيث يمكن أن يساعد ذلك في منع جفاف الجلد قبل أن يبدأ. فالمرطبات تحافظ على نضارة بشرتك وتمنع تكون اللويحات.

-استخدام جل الصبار:

ثبت علمياً أن الصبار في بعض الحالات يقلل الاحمرار والتهيج الناجم عن الصدفية حيث وجدت دراسة أجريت عام 2010 أن كريم جل الصبار أكثر فاعلية إلى حد ما في تحسين أعراض الصدفية من الكريم الستيرويدي الذي يستخدم لعلاج الصدفية.

-تجنب العطور:

تحتوي معظم أنواع الصابون والعطور على أصباغ ومواد كيميائية أخرى قد تهيج بشرتك، فهي منتجات تجعل رائحتك رائعة، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى زيادة التهاب الصدفية، لذا من الضروري تجنب مثل هذه المنتجات، أو استخدام المنتجات المخصصة للبشرة الحساسة.

-اتباع نظام غذائي صحي:

قد يلعب النظام الغذائي دوراً في تخفيف أعراض الصدفية، حيث يساعد عدم تناول اللحوم الحمراء والدهون المشبعة والسكريات المكررة والكربوهيدرات في تقليل نوبات الحساسية وأعراض الصدفية التي تسببها مثل هذه الأطعمة، وتشتهر أسماك الماء البارد والبذور والمكسرات وأحماض أوميغا 3 الدهنية بقدرتها على تقليل الالتهاب، ويمكن أن يكون هذا مفيداً في تخفيف أعراض الصدفية، وقد يكون لزيت الزيتون أيضاً فوائد مهدئة عند استخدامه موضعياً على الجلد، لذا جربي تدليك جلدك ببضعة ملاعق كبيرة للمساعدة في تخفيف التهاب الجلد الذي تسببه الصدفية، كما أن خل التفاح مفيد لإزالة السموم من الجسم، حيث يمكنك شربه أو وضعه مباشرة على الجلد باستخدام قطعة قماش.

-نقع الجسم في الحليب أو الشوفان أو زيت الزيتون:

الحمام الفاتر مع الملح الإنجليزي أو الحليب أو زيت الزيتون، يمكن أن يهدئ الحكة ويتسلل إلى القشور واللويحات، ويمكن أن تكون حمامات الشوفان مفيدة جداً ومهدئة لمرض الصدفية، ولكن تأكدي من أن الماء ليس ساخناً، حيث يمكن أن يسبب الماء الساخن المزيد من التهيج.

-تقليل التوتر:

يمكن أن تكون أي حالة مزمنة مثل الصدفية مصدراً للتوتر، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراضها، وبالإضافة إلى تقليل التوتر كلما أمكن ذلك، ضعي في اعتبارك دمج ممارسات الحد من التوتر مثل اليوغا والتأمل ضمن برنامج حياتك اليومي.

-استخدام الكركم:

تستخدم الأعشاب بشكل شائع لعلاج العديد من الحالات، ومن أبرز علاجات الصدفية بالأعشاب، الكركم، حيث يساعد في تقليل الصدفية، فيما يمكنك تناوله على شكل حبوب أو مكملات، أو إضافته إلى طعامك.