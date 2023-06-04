البورصة المصرية توافق على قيد أسهم شركة "طاقة عربية"

وافقت البورصة المصرية اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023 على قيـــد أسهــــم شركة "طاقة عربية" قيداً مؤقتاً بغرض التداول المباشر بدون طرح.

وقال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية: "يمثل قيد شركة طاقة عربية تتويجا لمجهوداتنا في التواصل مع شركات القطاع الخاص حيث نستهدف جذب الشركات القوية التي تعمل في قطاعات تتفاعل إيجابيا مع المتغيرات التي تحدث في الاقتصاد المصري".

وهنأ الدكاني مجلس إدارة وقيادات شركة "طاقة عربية" على القيد، وأثنى على جهودهم وتعاونهم خلال إتمام مراحل القيد مما يدل على إيمانهم بأهمية التواجد داخل سوق الأوراق المالية وما يتيحه ذلك من مزايا من أهمها سهولة الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة محليا ودوليا.

قال خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة "طاقة عربية": الموافقة على قيد أسهم الشركة تعد تأكيدًا على ثقتنا الكبيرة في الاقتصاد المصري وفرص نموه الكبيرة فى السنوات القادمة.

وأضاف: "يأتى هذا الطرح نتيجة البناء على 9 سنوات من الإستقرار و الإنجازات التى تمت بقطاع الطاقة فى مصر وكذلك 25 عاما من النجاح و الخبرة لشركة طاقة عربية".

وأوضح أبو بكر أن شركة "طاقة عربية" تعمل في الفترة المقبلة على التوسع في حجم استثماراتها وخدماتها و محفظة المشروعات لديها في مصر والمنطقة بأكملها، الأمر الذي قد يتطلب توفير مصادر تمويل وزيادة رأس مال المجموعة فى الفترات القادمة .

الجدير بالذكر أن شركة "طاقة عربية" تعتبر من الشركات الرائدة في مجال توزيع الطاقة وتقديم خدمات المرافق المتكاملة في مصر، ويبلغ رأسمالها المصدر 676,176,900 جنيه مصري مقسما على 1,352,353,800 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه مصري للسهم الواحد، على أن يتم إدراجها ضمن قطاع المرافق.