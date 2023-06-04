مصر تستقبل 300 رأس ماشية سودانية استعدادا لعيد الأضحى

استقبل ميناء الثلج بأبو سمبل صندل محمل بـ300 رأس ماشية قادمة من السودان عبر نهر النيل، حيث تم نقلها إلي محجر توشكي تمهيدا لذبحها وطرحها للمواطنين بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلي الشوادر المقامة في المحافظات استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور محمد فتحي عطية مدير عام الانتاج الحيواني بشركة جنوب الوادي، خلال جولة بمحجر ومجزر توشكي لمتابعة استقبال رؤوس الماشية السودانية استعدادا لعيد الاضحي إنه يتم حاليا إستلام العجول السودانية عبر صنادل وارده من السودان الي ابو سمبل، وهي طريقة مستحدثة عن طريق النقل النهري بجانب النقل البري المتبع عبر طريق ابو سمبل البري.

وأوضح أن الدولة تحرص علي توفير أفضل أنواع الماشية من حيث الصحة وخلوها من الامراض، لافتا إلي أن ذلك يأتي تتويجها لمجهودات شاقة بذلت منذ 7 سنوات لاستيراد أفضل الأنواع السوق المحلي.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة فنية على مستوي عالي برئاسة اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث توجهت إلي السودان و أبرمت بروتوكولات للعلاج والتحصينات والتغذية التخلص بها من جميع الاوبئة والامراض والحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع والتسمم الدموي وغرغرينا العضلات والالتهاب الرئوي البلوري التي تصيب الماشية.

واضاف فتحي أنه تم اتباع برامج تغذية متطورة من خلال بروتينات 12%، 14% ، 16% ، للحصول على لحوم سودانية بجودة عالية ، من حيث الشحوم والطعم والرائحة ، موضحا أن جميع العيوب التي كانت تمثل اختلاف عن مثيلتها في مصر اختفت تمامًا.

ولفت إلى أن اللحوم السودانية الموجودة حاليًا في الاسواق تختلف تمامًا عن مثيلاتها التي كانت تطرح منذ 7 سنوات ماضية.

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، إنه إستمرار لجهود الدولة في تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وتوفيرها للمواطنين بسعر 195 جنيها للكيلو .

ولفت وزير التموين إلي أنه سيتم إقامة 38 شادرا علي مستوي الجمهورية لبيع الخراف الحية وفقا للضوابط والاشتراطات .

وأوضح أن الضوابط تتضمن تسليم الكميات المتعاقد عليها إلي مجازر الشركة المصرية للحوم والدواجن بالبساتين والشوادر المقامة بالشركات التابعة، مع تحديد توقيتات السداد في ضوء ما تم الاتفاق عليه سعرياً حسب الاوزان القائمة عند البيع ، بالإضافة إلي قيام المورد برعاية الخراف الحية بالشوادر من حيث المأكل والمشرب، مع تحميل التاجر أى نفوق للخراف قد يحدث.

من جانبه، أكد اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة لتأمين المخزون الاستراتيجي من اللحوم وتوفير احتياجات المواطنين، حيث يجري التعاقد علي كميات كبيرة من رؤوس الماشية من عدة مناشئ بديلة، تحسباً لأي ظرف قد يؤثر مستقبلا على انتظام توريد اللحوم السودانية الطازجة .

وأوضح حسنين أنه جاري استيراد 6 آلاف رأس من جيبوتي بحراً عبر ميناء سفاجا وذبحها بالمجازر، خاصة بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة للتوريد خلال العشرة أيام الأولى من شهر يونيو الجاري .

ولفت حسنين إلي أن هذه الخطوة تساعد علي انتظام تدفقات اللحوم وتوفيرها للمستهلكين والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق.