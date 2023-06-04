الخميس| حفل اطلاق كتاب "ثريا جبران .. الأيقونة" بمعرض الرباط

في إطار الدورة 28 لمعرض الرباط الدولي للكتاب الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة المغربية والتواصل بالرباط خلال الفترة 2 إلى 11 يونيو الجاري ، تحتضن قاعة رباط الفتح حفل اطلاق كتاب "ثريا جبران ... الأيقونة"، وذلك يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023 في الساعة الخامسة مساء.

نستعيد من خلال هذا المؤلف الجماعي ذكرى وذاكرة الفنانة القديرة الراحلة ثريا جبران من خلال مجموعة من الشهادات والدراسات والمقالات، وألبومًا غنيًّا من الصور المتنوعة من أرشيفات شخصية وعائلية، تحضر من خلالها ثريا جبران الإنسانة، الممثلة، الحقوقية، الوزيرة والصديقة العزيزة والمحبوبة.

ساهم في إنجاز هذا الكتاب عدد كبير من الفنانين والشعراء والكتاب والإعلاميين والنقاد المغاربة والعرب من عدة أقطار عربية شقيقة، إلى جانب بعض المسؤولين المغاربة.

أعد هذا المؤلَّف الفنانان الحسن النفالي وعبد الجبار خمران، وقدّم له الأستاذان المبدعان محمد بهجاجي وحسن نجمي، كما قام بتحريره الشاعر نجيب خداري . أما الإشراف الفني وإنجاز الغلاف فللفنان التشكيلي عبد الله الحريري.

يصدر هذا الكتاب، ضمن منشورات وزارة الشباب والثقافة والتواصل، طباعة وتصميم مطبعة دار المناهل.

