 السجن 3 سنوات لمتهم بتزوير رخصة بالجيزة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في زينهم، بمعاقبة سائق متهم بالتزوير في محررات رسمية "رخصة تسيير السيارة"، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

وجاء أمر إحالة القضية، ان المتهم «محمد.ع، 22 عامًا، سائق» دائرة مركز الجيزة بمحافظة الجيزة، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي «رخصة تسيير السيارة» وذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع ذلك المجهول على تزويرها وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات المطلوب إثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة.

وتبين أن المتهم أمد المجهول ببيانات الترخيص لاصطناعه وزيله بتوقيع نسبه زورًا للمختص بتلك الجهة ومهرها بخاتم مُقلد منسوب لتلك الجهة فوقعت الجريمة بناءًا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقلد المتهم وآخر مجهول علامة شعار الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية الخاص بوحدة مرور برقاش، وتوقيع علامة موظف حكومي بأن اصطنعها على غرار القالب الصحيح لهما واستعملهما بأن شفع بصمتهما على المحرر المزور موضوع الاتهام الأول مع علمه بتقليدهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وقررت النيابة حبسه وإحالته الي المحكمة التى قررت ما تقدم.