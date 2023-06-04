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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أسوان: توقيع الكشف الطبي والعلاجي المجاني لـ 2723 مواطنا بالقوافل الطبية

قافلة طبية بأسوان
قافلة طبية بأسوان
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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية ، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" ، والتى تقوم بتنفيذها مديرية الشئون الصحية حيث تم تنظيم 2 قافلة طبية داخل قرية القراريش التابعة لمركز كوم أمبو ، وقرية الرقبة التابعة لمركز دراو .

واستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية ، ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى والعلاجى لـ 2723 مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

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القوافل الطبية حياة كريمة أخبار محافظة أسوان