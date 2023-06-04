الصين تحذر من تحالفات شبيهة بالناتو في آسيا والمحيط الهادئ

حذر وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو الأحد من إقامة تحالفات عسكرية "شبيهة بحلف شمال الأطلسي" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

واعتبر المسؤول الصيني أن إقامة مثل هذه التحالفات العسكرية سيغرق منطقة آسيا والمحيط الهادئ في "زوبعة" من الصراعات.

وخلال مؤتمر حول الأمن ينظم في إطار "حوار شانغريلا" في سنغافورة، حذر لي من أن "المحاولات الهادفة إلى تعزيز تحالفات شبيهة بحلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي وسيلة لاختطاف دول المنطقة وتضخيم الصراعات والمواجهات، الأمر الذي لن يؤدي سوى إلى إغراق منطقة آسيا والمحيط الهادئ في زوبعة من النزاعات والصراعات".

واتهم الوزير الصيني "بعض الدول" بتكثيف سباق التسلح والتدخل عن عمد في الشؤون الداخلية للآخرين، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف "عقلية الحرب الباردة عادت للظهور الآن، مما يزيد من المخاطر الأمنية بشكل كبير. يجب أن يعلو الاحترام المتبادل على البلطجة والهيمنة".