انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق «منزل أطفيح»

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة في حريق نشب داخل منزل بأطفيح، للوقوف على أسبابه ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق وحصر الخسائر المادية الناتجة عنه.

وتبين من التحريات أن الحريق الذي نشب داخل المنزل لم يسفر عنه إصابات.

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل منزل بمنطقة العجمي بجوار مسجد أنصار السنة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.