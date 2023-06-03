نشرة الحوادث| المطربة بوسي أمام النيابة.. غرق طفلين في النيل بحلوان

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان أبرزها، بوسي تغادر نيابة المقطم بعد سماع أقوالها فى قضية الشيكات، إخلاء سبيل زوج المذيعة أميرة شنب في واقعة الكلب المتسبب في وفاة جاره بالشيخ زايد، وكشف حقيقة منشور اختطاف طفل من أمام قصر ثقافة حلوان .. وإليكم التفاصيل.



بوسي تغادر نيابة المقطم بعد سماع أقوالها فى قضية الشيكات

https://www.albawabhnews.com/4816549

إخلاء سبيل زوج المذيعة أميرة شنب في واقعة الكلب المتسبب وفي وفاة جاره بالشيخ زايد

https://www.albawabhnews.com/4816470

كشف حقيقة منشور اختطاف طفل من أمام قصر ثقافة حلوان

https://www.albawabhnews.com/4816458

هربا من حرارة الجو.. غرق طفلين في النيل بحلوان

https://www.albawabhnews.com/4816448

العثور على جثة شخص مقتول بطلق ناري ببادية أكتوبر

https://www.albawabhnews.com/4816380

سقوط شاب من علو في ظروف غامضة بمنطقة التوسعات الشمالية بأكتوبر

https://www.albawabhnews.com/4816288

“التحقيق مع متهم جديد”.. تطوارت قضية النصب على الفنان صبرى عبد المنعم

https://www.albawabhnews.com/4816251

بوسي تغادر نيابة المقطم بعد سماع أقوالها فى قضية الشيكات