وداع أسطوري لـ«ميسي» في آخر مباراة مع باريس سان جيرمان

بعد موسمين في العاصمة الفرنسية باريس، ستنتهي مغامرة ليو ميسي مع باريس سان جيرمان في ختام دوري موسم 2022–2023.

حاز ميسي خلال فترة تواجده مع باريس سان جيرمان، على كأس الأبطال ولقبين من دوري الدرجة الأولى الفرنسي مع فريق الأزرق والأحمر (PSG).

وظهر لأول مرة في 29 أغسطس 2021 في ضد نادي رنس في مباراته الأولى بالملاعب الفرنسية ، وبعد 74 مباراة ، ترك النجم الأرجنتيني علامة على فرنسا وأوروبا مع موهبته بتسجيل 32 هدفاً بفانلة باريس سان جرمان- جاء أولها ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا (UEFA( في 28 سبتمبر 2021 - بالإضافة إلى إحراز 35 تمريرة حاسمة لباريس سان جيرمان بعد أن توج بطلاً للدوري الفرنسي في عامه الأول في العاصمة ، اختار الساحر الأرجنتيني رقم 30 بدلا من الرقم 10 لكونه بدأ به في مشوار حيلته الكروية وأراد أن ينهيها به، حصل عل

جائزة الكرة الذهبية المرموقة من مجلة فرانس فوتبول على مدار نفس الموسم - وهي الكرة السابعة في مسيرة كروية نادرة كما فاز بكأس العالم الأخيرة 2022 التي أقيمت في قطر ، وتألق كابتن الأرجنتين أيضًا مع باريس سان جيرمان طوال الموسم المنصرم. فهو في صدارة هدافيه الـ16 خلال 31 مباراة بالدوري الفرنسي ، وأفضل مزود تمريرات حاسمة في الدوري مع 16 تمريرة حاسمة، وهو رقم خجول تمامًا من الرقم القياسي الذي سجله مواطنه أنخيل دي ماريا (18) ضد ستراسبورغ في الجولة 37 من الدوري الفرنسي ، وكتب ميسي اسمه في سجلات تاريخ النادي الباريسي ضمن أساطير الكرة العالمية التي لعبت لنادي العاصمة. بل ذهب بسجله إلى أبعد من ذلك في كتب التاريخ بتسجيله هدفه ال496 في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا ، وبالتالي وضع رقمًا قياسيًا آخر لا يُصدق ،

في بيان من نادي العاصمة الفرنسي - حصلت البوابة نيوز على نسخة منه-قالت إدارته: يفخر باريس سان جيرمان بامتلاكه أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق في صفوفه وببعض المشاعر يتمنى لليو المزيد من النجاحات للبقية مسيرته وعطائه".

وعن مسيرة ليو ميسي قال ناصر الخليفي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لباريس سان جيرمان

"أود أن أشكر باسم نادي مدينة باريس وأهلها ليونل ميسي على هذين العامين وأتمنى له كل التوفيق في المستقبل" و "أود أن امتناني لكل ما قدمه لنا ليو ميسي في الموسمين اللذين قضاهما في باريس لرؤية الفائز سبع مرات بالكرة الذهبية بالفانلة الزرقاء والحمراء وفي حديقة الأمراء ( البارك دوبرانس) الذي فاز بألقاب الدوري الممتاز بشكل متتالي وساهم بإلهام لاعبينا الصغار وكان من دواعي سروري مساهمته في باريس سان جيرمان بقيمته وبروحه وترك بصماته، فلا يمكن التقليل من أهمية ودوري الدرجة الأولى الفرنسي طالما فيها لاعبين عظماء ، ونتمنى لليو وعائلته كل التوفيق في المستقبل.

تكريم فردي

حاصل على 7 كرات ذهبية (2009 2010 2011 2012 2015 2019 و 2021) النادي 4 × دوري أبطال أوروبا (2006 2009 2011 و 2015) 3 × كأس العالم للأندية FIFA (2009 2011 و 2015) 3 × UEFA

كأس السوبر (2009 2011 و 2015) 2 × الدوري الفرنسي 1 (2022 و 2023) 1 × كأس الأبطال (2022) 10 × الدوري الإسباني (2005 2006 2009 2010 2011 2013 2015 2016 2018 و 2019) 7 × كأس الملك (2009 2012)

2015 2016 2017 2018 و 2021) 7 × Supercopa de España (2006 2009 2010 2011 2013 2016 و 2018) الأرجنتين 174 مباراة 102 هدف 1 × كأس العالم FIFA (2022) 1 × CONMEBOL Copa América (2019) 1 × ميدالية ذهبية للألعاب الأولمبية ( 2008).