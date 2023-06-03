محمد هاني: أفريقيا تعرف من هو الأهلي وهدفنا التتويج باللقب

أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مواجهة الوداد المغربي، لن تكون سهلة ولكن جميع اللاعبين في غاية التركيز لتحقيق الفوز بنتيجة جيدة قبل مباراة الإياب في المغرب.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء غدا الأحد على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بحضور 50 ألف متفرج.



وقال محمد هاني في المؤتمر الصحفي إن قارة إفريقيا تعلم من هو النادي الأهلي وأمر طبيعي أن يخسر الفريق مباراة، ولكن الجميع يعلم من هو الأهلي.

وأضاف قائد الأهلي: نجتهد جيدا للمباراة وحققنا الفوز من قبل على الوداد المغربي في المغرب، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق، نعمل ونذاكر المنافس وننفذ تعليمات المدير الفني في الملعب.

وشدد على أن الجميع يعلم أهمية المباراة، والفريق يسير بشكل جيد، وحضرنا للمواجهة بشكل جيد جدًا، وبالنسبة لنا لا نركز من منافسنا في النهائي، ولن يكون هناك فارق بين مواجهة صن داونز أو الوداد في النهائي، أي فريق كنا سنحضر له بشكل جيد.

وواصل محمد هاني: مباراة الوداد مثل أي مباراة، ونتعلم من الأخطاء، والناجح الذي يتعلم من أخطائه حتي يصل للأفضل، وليس أنا من يحدد المجموعة أفضل أو لا، ولكننا نتأهل للمباراة النهائية كل موسم بفرق مختلف، والنظام داخل الأهلي ثابت وهو تحقيق البطولات.

ووجه الشكر لجمهور الأهلي على الفترة الماضية، مؤكدا أن لدينا فترة لم نرَ فيها الاستاد ممتلئا عن آخره، وأتمنى أن يظل على هذا النحو باستمرار، وجود الجمهور مهم ويمنحنا طاقة كبير، وإن شاء الله نفرحهم غدًا.



