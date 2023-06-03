نقابة الصحفيين وجمعية الصحافة العمانية توقع بروتوكول تعاون الاثنين المقبل

توقع نقابة الصحفيين المصرية مع جمعية الصحافة العمانية في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر بعد غد الاثنين الموافق 5 يونيو الجاري، بروتوكول تعاون، والذي يتضمن التعاون في مجال التدريب والأنشطة الثقافية والفنية ودعم الحريات الصحفية في البلدين الشقيقين وذلك خلال حفل افتتاح ملتقى الصحافة العمانية المصرية، وذالك بمتحف الحضارات بالفسطاط.

ويتضمن افتتاح الملتقى كلمات للسفير العماني السيد عبدالله بن ناصر الرحبي للدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين ثم لضيف الشرف السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.

ويتضمن الاحتفال عرض فيلم عن جمعية الصحفيين العمانية وتوقيع بروتوكول التعاون.

كما تعقد 3 جلسات عن العلاقات العمانية المصرية المشتركة في الثقافة والاقتصاد والاستثمار.

ويشهد اليوم الثاني الثلاثاء الموافق 6 يوليو حفل غنائي وشعري الساحة الخارجية لمتحف الحضارات في تمام الساعة السابعة مساء ويستمر حتى التاسعة والنصف قبل موعد ختام الملتقى.