"خالتي صفية والدير" يختتم ليالي عرضه بثقافة كوم أمبو

اختتم العرض المسرحي "خالتي صفية والدير"، ليالي عرضه على خشبة مسرح قصر ثقافة كوم أمبو بأسوان، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة.

العرض عن رواية الكاتب بهاء طاهر، إعداد وكتابة ياسين الضوي، وهو عرض تجارب نوعية لفرقة قصر ثقافة كوم أمبو.

تدور أحداث المسرحية حول "صفية" التي تربطها علاقة حب بـ"حربي"، ويعجب بها "القنصل"، فيطلب من "حربي" أن يخطبها له، ويضحي حربي بحبه وتوافق صفية على زواجها من "القنصل"، وتبدأ في تدبير المكائد لحربي للانتقام منه، وتقع المشاكل بينه وبين خاله ويموت الخال، وفي نهاية العرض يصاب "حربي" بالحمى ويموت.

يشارك في بطولة العمل كل من: صباح مرسال، وخالد عبدالعظيم، وأحمد محمد طلب، ودعاء حسن، ومحمد مصطفى، وسيد أحمد، وأحمد كمال، ورشاد على معبد، وعلى محمد على، ومالك علاء، ديكور وملابس هاني محمد، أشعار محمد طاهر، موسيقى وألحان بهاء صبحي، استعراضات أحمد الغول، وإخراج محمد شحات.

حضر العرض أعضاء لجنة التحكيم المكونة من: المهندس محمود جمال، والمخرج حمدى أبو العلا، والناقد طارق مرسى.

"خالتي صفية والدير" قدم ضمن فعاليات الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقدمه فرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، استمرارا لعروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات.