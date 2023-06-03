رئيس الوزراء: رصيف 100 بميناء الدخيلة سيكون من أكبر الأرصفة بـ"البحر المتوسط"

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إن الدولة تنفذ حجم موانئ ضخمة لتكون مركز لوجستي فى البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، وأن ميناء الإسكندرية تتجاوز به حجم تجارة مصر سواء خروج الصادرات أو الواردات أكثر من 60% من حجم التجارة فى مصر.

وأوضح رئيس الوزراء خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، إنه سيكون هناك رابط بين ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة وهو ميناء المكس، موضحا أن محطة ميناء تحيا مصر سيتم افتتاحها خلال أيام قليلة

وتابع رئيس الوزراء أن رصيف 100 بميناء الدخيلة مع اكتماله سيكون من أكبر الأرصفة على مستوي حوض البحر المتوسط، وأن السفن العملاقة التي تتحرك على مستوي العالم ستكون قادرة على التواجد فى ميناء الإسكندرية والدخيلة

وأشار إلي أن أهمية التعامل مع الشركات العالمية هو اكتساب الخبرات مشيرا لسعي مصر لتعظيم قدراتها لتكون مركز إقليمي وعالمي للتجارة، وإنه سيتم تفعيل تجارة الترانزيت فى ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة، وسيتم إطلاق حوافز استثنائية لتجارة الترانزيت

وأوضح أن الحكومة تنفذ منظومة متكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية ، موضحا أن مشروع نفق 45 تم تطويره علي أعلي مستوي.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية؛ لمتابعة مستجدات العمل بها.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الجولة بتأكيد حرصه على المتابعة الدورية للموقف التنفيذي الحالي للمشروعات التي تخدم المواطن في مختلف المحافظات على أرض الواقع، لافتا إلى أن زيارته اليوم للإسكندرية تأتي بعد زيارة سابقة للمحافظة منذ فترة قصيرة، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة متابعة سير العمل في مختلف المشروعات والمخطط الزمني لتنفيذها؛ لدفعها وسرعة إنجازها للمساهمة في تيسير سبل الحياة على المواطنين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم في مختلف القطاعات والمجالات.