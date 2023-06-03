جامعة الزقازيق تحقق إنجازا فى تصنيف التايمز البريطانى

أظهر تصنيف « التايمز البريطانى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة » لعام 2023 تحقيق جامعة الزقازيق تقدماً متميزاً فى تصنيف التايمز البريطانى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة THE Impact ، حيث جاءت في المركز 601 -800 من إجمالى 1591 جامعة عالمية و36 جامعة مصرية تم ادراجها في التصنيف وفي المركز الأول محليا من حيث مؤشر الطاقة النظيفة ((SDG 7 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد د. خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، بالإنجاز الذى تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمى متميز، وبالمجهودات المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوي البحثي والأكاديمي بالجامعة بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية، مشيرا إلى التزام الجامعة بأهداف التنمية المستدامة المواكبة لاستراتيجية التنمية المستدامة الخاصة بمصر " رؤية مصر ۲۰۳۰ ".

ومن جانبها، أشادت د. نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطور الأداء و التصنيف الدولى بالإنجاز الكبير الذي حققته الجامعة في تصنيف التايمز البريطاني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة THE Impact Ranking 2023 لهذا العام، إذ جاء ترتيب جامعة الزقازيق في المركز 601 بين 800 جامعة من أفضل 1591 جامعة على مستوى لعالم، والمركز 29 عالميا والأول محليا من حيث مؤشر الطاقة النظيفة ((SDG 7 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في تقدم 70 مركزًا عن العام الماضي، موضحة أن التصنيف يعتمد علي عدد من المؤشرات في ثلاث مجالات هي: البحث العلمي المنشور خلال الخمس سنوات الأخيرة بالمجلات والدوريات العلمية العالمية لدار النشر السيفير وأنشطة التوعية والإدارة والإشراف على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار د. أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات و الابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولى ، إلى أهمية تصنيف التايمز البريطاني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة THE Impact Ranking، الذي يعتمد على مدى تحقيق الجامعة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، موضحًا أن الجامعة تقدمت فى ترتيب 15 مؤشرا عن العام الماضى ومن أهمها: حصول الجامعة على المركز الأول محليا والمركز29 عالميا فى مؤشر الطاقة النظيفة ((SDG7 وفي المركز 101-200 فى مؤشر القضاء التام على الجوع (SDG2) والمركز 201-300 فى مؤشر لا للعنصرية ((SDG 10 ،وأيضا المركز 201-300 فى مؤشر المجتمعات والمدن المستدامة ((SDG 11و في المركز 101-200 عالميا فى مؤشر الحياة تحت الماء ((SDG 14 و في المركز 301-400 فى مؤشرى الحياة على سطح الأرض ((SDG15 و المياه النظيفة (SDG 6).

ولفت “عسكورة” إلى التزام الجامعة بشكل واضح بدعم الأهداف السابعة عشرة للتنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة في مجال التعليم والبحث العلمي ونقل المعرفة.

وأوضحت د. سالى محمود سعيد، مدير وحدة التصنيف بالجامعة، أهمية هذا التصنيف فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى الجامعة التى تعود بالنفع على كل من المجتمع الجامعى والبيئة المحيطة، وأن الجامعة حافظت على الظهور في جميع المؤشرات الأخرى ، مشيرة إلى أن المجموع الكلى للجامعة هو 65.8% بتقدم عن العام الماضي 2022 بحوالى 6.2 %.