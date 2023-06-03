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الأحد 04 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اعترافات عصابة سرقة السيارات بالأميرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أدلى المتهمون بسرقة أتوبيس خاص بإحدى الجمعيات بالأميرية باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق حيث أكد المتهمين بقيامهم بسرقة السيارة بأسلوب المفتاح المصطنع، وقيامهم بتقطيعها داخل ورشة أحدهما لبيعها خردة لدي أحد عملائهم بدائرة القسم.. وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.


تعود البداية عندما تم ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القليوبية لقيامهما بسرقة أتوبيس خاص بإحدى الجمعيات حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأميرية.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب  "المفتاح المصطنع" والتصرف في الأوتوبيس المستولى عليه لدى عميليهما "سيئ النية- مقيمان بمحافظة القليوبية" حيث أمكن ضبطهما وبحوزتهما "مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة"،  وباستدعاء المجني عليه تعرف على أجزاء السيارة المضبوطة واتهمهم بالسرقة.

بنقطعها ونبيعها خردة اعترافات عصابة سرقة السيارات الاميرية