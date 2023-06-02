بدعم بايدن.. مجلس الشيوخ يقر قانون رفع سقف الدين الأمريكى

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يدعمه الرئيس جو بايدن لرفع سقف ديون الحكومة البالغ ٣١.٤ تريليون دولار، متوجًا أسابيع من المفاوضات المشحونة لتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف للحكومة عن السداد على الإطلاق، قبل ٤ أيام فقط من الموعد النهائي الذي حددته وزارة الخزانة الأمريكية. وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية مريحة ٦٣ صوتا مقابل ٣٦ صوتا، للموافقة على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، الأربعاء، في وقت كان يسابق فيه المشرعون عقارب الساعة بعد أشهر من المشاحنات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حذرت من أنها لن تكون قادرة على الوفاء بجميع مدفوعاتها في الخامس من يونيو إذا فشل الكونجرس في التصرف قبل حلول ذلك الوقت.

ورفض أعضاء مجلس الشيوخ ما يقرب من عشرة تعديلات قبل التصويت النهائي لإرسال مشروع القانون إلى بايدن للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي يوم الاثنين. وبموجب هذا التشريع، من المقرر تعليق الحد المسموح به للاقتراض الاتحادي حتى أول يناير ٢٠٢٥.

وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن في تغريدة على موقع "تويتر" للتعليق على موافقة الكونجرس على القانون: "الآن صوت أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين لحماية التقدم الاقتصادي الذي حققناه بشق الأنفس ومنع حدوث أول تخلف عن السداد على الإطلاق".

