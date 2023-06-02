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السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الموسيقار منير الوسيمي: أغاني عمرو دياب مستهلكة

منير الوسيمي
منير الوسيمي
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قال الموسيقار الكبير  منير الوسيمي إن  الميجا ستار عمرو دياب يقدم أغاني استهلاكية مناسبة للعصر الحالي مثلها مثل وجبة"  الهامبرجر "، وعليه أن يراجع نفسه بعكس الكينج محمد منير الذي  يقدم أغاني مستمرة وتناسب جميع الأجيال حيث أنه أستطاع أن يحافظ علي التراث المصري المعروف. 


وأضاف الوسيمي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض علي شاشة قناة الحياة: “انا  لم أتعامل مع عمرو دياب في أي عمل فني علي عكس محمد منير حيث تعاملت معه في أكثر من عمل فني”. 


وكشف تفاصيل جديدة خلال اللقاء عن انتخابات نقابة الموسيقيين المقبلة، وهل يمكن أن يترشح، ومن سيدعمه حال عدم خوضه الانتخابات؟


وبيَّن الوسيمي الفارق بين نقابة الموسيقيين في عهد مصطفى كامل، وفترة الفنان هاني شاكر، كما رد لأول مرة على الاتهامات الموجهة إليه، بوجود شبهات فساد أثناء رئاسته نقابة الموسيقيين.


وحكى الموسيقار القدير، عن موقف بينه وبين فنان عربي كبير، جعله يبكي بسبب موقف حدث بينهما.

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