استبعاد ظهير برشلونة.. قائمة منتخب إسبانيا لمواجهة إيطاليا بدوري الأمم الأوروبية

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة إيطاليا، المقرر إقامتها يوم 15 يونيو الجاري، في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

يستعد منتخب إسبانيا لخوض مباراتين في شهر يونيو الحالي، الأولى أمام إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، والثانية ستكون إما في النهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث، أمام كرواتيا أو هولندا.

وشهدت قائمة المنتخب الإسباني، تغييرات عديدة، أبرزها عودة خيسوس نافاس صاحب 37 عامًا قائد فريق إشبيلية، لأول مرة منذ عام 2020.

كما شهدت قائمة لاروخا استدعاء ثنائي ريال مدريد، ماركو أسينسيو وداني كارفخال، مع استبعاد كلًا من: ناتشو فيرنانديز وداني سيبايوس لاعبي الملكي، كما استبعد لويس دي لا فوينتي، الظهير الأيسر لفريق برشلونة أليخاندرو بالدي، مع تواجد ثنائي البلوجرانا جوردي ألبا وبابلو جافي، فيما غاب عن القائمة سيرجيو بوسكيتس وفيران توريس إلى جانب أنسو فاتي وبيدري.

قائمة منتخب إسبانيا

حراس المرمى: كيبا أريزابالاجا - أوناي سيمون - ديفيد رايا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - خيسوس نافاس - إيمريك لابورت - لو نورمان - ديفيد جارسيا - جوردي ألبا - خوان بيرنات.

خط الوسط: رودري - مارتين زوبيميندي - جافي - ميكيل ميرينو - فابيان رويز - كاناليس.

خط الهجوم: داني أولمو - ألفارو موراتا - خوسيلو - رودريجو مورينو - أسينسيو - نيكو ويليامز - يريمي بينو.