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الجمعة 02 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مراقبة الأغذية تحرر 195 محضرا وتوصى بغلق 60 منشأة تعمل دون ترخيص

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية فى بيان لها اليوم الجمعة أن إدارة مراقبة الأغذية قامت خلال الأسبوع الماضى بشن حملات تفتيشية على ١٩٥ منشأة تبين أن ٦٠ منها دون ترخيص و٤ منشآت تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

جاء ذلك بناء على تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد ١٩٠ محضراً و سحب ٥٨ عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام ١٢٢٢ كيلو من أغذية متنوعة و ٣٨٧ لتر عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

 

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إدارة مراقبة الاغذية الدقهلية الدكتور شريف مكين خالد عبد الغفار وزير الصحة مديرية الصحة بالدقهلية