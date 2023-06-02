أمريكا وفنلندا تبحثان سبل التعاون الثنائي في مواجهة التحديات العالمية

بحثت الولايات المتحدة وفنلندا سبل التعاون الثنائي القوي في مواجهة التحديات العالمية والانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاء ذلك حسبما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة، خلال مباحثات بين وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ورئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين في العاصمة هلسنكي.

وبحسب البيان، شكر بلينكن رئيسة الوزراء لدعم فنلندا المستمر لأوكرانيا، وكذلك لدورها الريادي خلال فترة محورية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مدى أهمية العلاقة الطويلة والوثيقة بين الولايات المتحدة وفنلندا.