سوق الذهب يترقب العائدين من الخارج بعد السماح بدخول المعدن الأصفر بدون جمارك

ارتفعت أسعار الذهب محلياً يوم أمس الخميس، بشكل محدود متأثرة بارتفاع سعر الأونصة عالمياً يأتي هذا في ظل التذبذب في نطاق ضيق الذي سيطر على تداولات الذهب طوال هذا الأسبوع ليستمر الحذر في السوق المصرية.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الجمعة 2360 جنيها للجرام بعد أن ارتفاع يوم أمس بمقدار 25 جنيها، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18880 جنيها.

الهدوء في تداولات الذهب يأتي في ظل الحذر في أسواق الذهب محلياً وترقب الفترة القادمة وهل ستحمل عودة لارتفاع كبير في مستويات الذهب أم سنشهد تراجع لاختبار القاع الذي سجله الذهب عند 2200 جنيه للجرام.

بعض التوقعات تشير أن فترة الصيف التي تشهد نزول عدد كبير من العاملين في الخارج ستشهد تدفقات للذهب إلى السوق المحلي مستغلين مبادرة السماح بواردات الذهب بدون رسوم جمركية وهذا من شأن أن يعمل على زيادة المعروض المحلي من الذهب وبالتالي قد يدفع الأسعار إلى التراجع واختبار مستويات 2200 جنيه للجرام من جديد.

لكن عودة ارتفاع أسعار الذهب العالمي هذا الأسبوع وتغير توقعات الفائدة في الولايات المتحدة لصالح تثبيت الفائدة قد تدعم أسعار الذهب المحلية من جديد لمزيد من الارتفاع بعد التخبط الذي شهدته الأسعار خلال الأسبوع الماضي.

بشكل عام يبقى الاتجاه الصاعد هو المسيطر على أسواق الذهب محلياً وذلك في ظل استمرار العوامل التي ساعدت الذهب على الارتفاع في البداية بدون تغير، ما يعني أن حركة الهبوط السابقة تعد تصحيح سلبي وليس اتجاه هبوطي.

أيضاً تترقب الأسواق أية تغيرات في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خاصة بعد استمرار مطالبات المؤسسات العالمية بضرورة تحقيق مرونة سعر الصرف في السوق المصري، وهو ما يزيد المخاوف لدى المواطنين بانخفاض القيمة الشرائية للعملة ليدفعهم إلى الادخار في الذهب الذي يمثل الملاذ الآمن في الأسواق.