ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في تزوير أوراق رسمية

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات والمستندات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية، وبخاصة أوراق المرور.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات المرورية والمستندات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية، وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية.

وعثر بحوزة المتهمين على عدد من الأوراق والمحررات المُزورة، وعدد من أختام شعار الجمهورية لبعض الجهات الحكومية، وعدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير، و2 هاتف محمول ومبلغ مالي.

بمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.