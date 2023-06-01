تعرف على سر كراهية المصريين القدماء لسمكة القرموط

القرموط نوع من أنواع السمك الذي يتناوله بعض الناس رغم نصائح الأطباء بعدم تناوله وهذه السمكة تمتلك سمعة سيئة منذ عصر المصريين القدماء فهي الوحيدة التي أكلت من جسد أوزوريس ولذلك هذه السمكة مكروهة عند المصريين القدماء، حيث تقول الأسطورة المصرية القديمة ست عندما قتل أوزوريس والقي به في النيل كل الأسماك في النيل لم تقترب من جسد اوزوريس الا سمكة واحدة هي سمكة القرموط والتي التهمت أحد احشاء أوزوريس واصبحت سمكة شيطانية.

والغريب ان هذه السمكة تستطيع ان تعيش خارج الماء لساعات وكأنها أخذت قوة خارقة من اكلها لجزء من جسد اوزوريس فأصبحت لها صفات غير السمك الآخر فهي تستطيع ان تعيش في المياه الضحلة والغريب انه مازال المصريين يكرهون هذه السمكة.

من صفات هذه السمكة الآخرى ان الفلاحين يجدونها كثيرا وقت غمر اراضيهم بالمياه في زراعة الأرز، كما تعيش في المجاري والمياه الغير نظيفة لذلك كانت الاسطورة تلعن هذه السمكة ومكروهه عند المصريين القدماء ومازال البعض يكرهها حتى وقتنا هذا ويرفض اكلها.