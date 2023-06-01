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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"مستقبل وطن" يصدر بيانًا بشأن أحداث عمومية المهندسين

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
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أكد حزب مستقبل وطن أن ما تناولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي من إدعاءات مغرضة واختلاق روايات ليس لها أساس من الصحة من وجود تدخل للحزب في الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي جرت بتاريخ ٣٠ مايو بهدف الإساءة للحزب وتحقيق مكاسب سياسية.

وأضاف الحزب، في بيانه، أنه تواجد بعض المهندسين المنتمين للحزب بالجمعية العمومية كان بصفتهم المهنية مثل العديد من المهندسين المنتمين لأحزاب أخرى، وأن سياسات الحزب تعتمد على المنهجية في إدارة شؤونه لتحقيق الصالح العام للدولة بعيداً عن المزايدات والأساليب الملتوية.

وشدد الحزب، على أن العمل النقابي هو شأن داخلي ويدعو الجميع إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات والابتعاد عن أية مزايدات، وأن الأمر معروض أمام النيابة العامة للوقوف على الحقيقة.

كما أن الحزب سيتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الإساءة إليه أو فرض إدعاءات مغرضة.

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