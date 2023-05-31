أبو الغيط: اتفقت مع "اشتيه" على ضرورة فضح الممارسات الإسرائيلية المنفلتة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إنه اتفق مع رئيس وزراء دولة فلسطين الدكتور محمد اشتية على ضرورة العمل على فضح المواقف المتشددة والممارسات المنفلتة للحكومة الإسرائيلية التي تناقض الأسس المتعارف عليها عالميًا لتحقيق التسوية المنشودة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأعرب أبو الغيط في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الأربعاء، عن سعادته باستقبال رئيس وزراء دولة فلسطين والوفد رفيع المستوى المرافق له في مقر الأمانة العامة للجامعة، حيث تم تبادل وجهات النظر حول مخرجات القمة العربية الأخيرة في جدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وقال أبو الغيط: "سعدت اليوم باستقبال الدكتور اشتيه رئيس وزراء دولة ‎فلسطين والوفد الرفيع المصاحب في مقر ‎الجامعة، وتبادلنا وجهات النظر حول متابعة مخرجات ‎قمة جدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وأكدت على دور الجامعة لحشد الدعم بين الدول الصديقة على مستوى العالم لزيادة مساحة الاعتراف بالدولة الفلسطينية".