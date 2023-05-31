ads
الخميس 01 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أبو الغيط: اتفقت مع "اشتيه" على ضرورة فضح الممارسات الإسرائيلية المنفلتة

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إنه اتفق مع رئيس وزراء دولة فلسطين الدكتور محمد اشتية على ضرورة العمل على فضح المواقف المتشددة والممارسات المنفلتة للحكومة الإسرائيلية التي تناقض الأسس المتعارف عليها عالميًا لتحقيق التسوية المنشودة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأعرب أبو الغيط في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الأربعاء، عن سعادته باستقبال رئيس وزراء دولة فلسطين والوفد رفيع المستوى المرافق له في مقر الأمانة العامة للجامعة، حيث تم تبادل وجهات النظر حول مخرجات القمة العربية الأخيرة في جدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وقال أبو الغيط: "سعدت اليوم باستقبال الدكتور اشتيه رئيس وزراء دولة ‎فلسطين والوفد الرفيع المصاحب في مقر ‎الجامعة، وتبادلنا وجهات النظر حول متابعة مخرجات ‎قمة جدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وأكدت على دور الجامعة لحشد الدعم بين الدول الصديقة على مستوى العالم لزيادة مساحة الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

جامعة الدول العربية فلسطين محمد أشتية الإسرائيليين والفلسطينيين