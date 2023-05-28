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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جمال شيحة: قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب نقطة البداية لإصلاح التعليم

الدكتور جمال شيحة،
الدكتور جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم والبحث العلمي
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قال الدكتور جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني، إن قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب الذي أرسلته الحكومة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة التعليم بالحوار الوطني تعتبر نقطة البداية لإصلاح منظومة التعليم في مصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "النهار"، أن لجنة التعليم والبحث العلمي في الحوار الوطني بدأت اولى جلساتها الخميس الماضي وكانت الجلسة الأولى مخصصة لإعادة هيكلة منظومة التعليم في مصر حتى نضمن ديمومة السياسات. 
وتابع: "السنوات الماضية حتى 20 و30 سنة كانت هناك محاولات كثيرة مخلصة لإصلاح التعليم، ولكن لم نصل للنتيجة المرجوة، بسبب تغيير السياسات بتغيير وزير التعليم في مصر".
وأكد أن قانون المجلس الأعلى للتعليم خطوة عظيمة وفي الاتجاه الصحيح، وجاءت في وقتها، منوها أنه طلب من تخصيص لجنة عاجلة لمناقشة هذا القانون قبل إرساله للبرلمان. 
وأردف: "يوم الأربعاء كل الأطراف والخبراء من كافة الاتجاهات السياسية أمامها فرصة تاريخية للإدلاء برأيها في المشروع كي يخرج بصورة جيدة".

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