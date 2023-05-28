تدريبات تأهيلية لحمدي فتحي في مران الأهلي

خاض حمدي فتحي لاعب خط وسط الأهلي تدريبات تأهيليه “منفرده” على هامش مران الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مساء اليوم الأحد، على ملعب التتش.

ويستعد الاهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الاثنين على استاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الاسبوع الـ27 للدوري الممتاز.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة في مران الفريق الأحمر أمس وخضع اللاعب لفحوصات طبية واجرى أشعة خلال الساعات الماضية لتحديد موقفه.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الأهلي أن نتيجة الأشعة التي خضع لها حمدي فتحي جاءت مطمئنة وهناك تفاؤول في لحاق اللاعب بمباراة الذهاب أمام الوديد بالنهائي الأفريقي.

وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" أن التشخيص النهائي للإصابة أظهر وجود التهابات في العضلة الخلفية وليس تمزق وأن حالة اللاعب مطمئنة إلى حد كبير وفرص مشاركته أمام الوداد كبيرة جدا.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الطبي للأهلي وضع برنامج استشفائي للاعب خلال اليومين المقبلين سيحسم موقفه من لقاء الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 4 يونيو المقبل.