عماد الدين حسين: الحوار الوطني شهد بداية ناجحة وموفقة.. فيديو

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني شهد بداية ناجحة وموفقة بشهادة كثيرين بعد ظن البعض بأنه مجرد استهلاك للوقت.

وأضاف حسين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأحد، أن الجميع في الحوار الوطني من كافة القوى السياسية وصلوا لدرجة كبيرة من التفاهم، حيث أصبح يرى الجميع أن الحوار الوطني مسئوليتهم جميعًا ونجاحه يعني نجاح الجميع

ولفت إلى أن النقاشات الحرة والنقل على الهواء جميعها عوامل خلقت حالة من الاطمئنان حول الوصول إلى مخرجات جيدة من الحوار الوطني.

وأوضح أن الحوار يخص مصر بأكملها وليس فئة معينة، لافتا إلى أن هذه الروح انعكست بين المقررين والمقررين المساعدين ومن ثم المتحاورين من القوى السياسية.