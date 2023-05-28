وزير الاتصالات يصل الوادي الجديد لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية.. صور

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات للتطوير المؤسسي، والوفد المرافق، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل الوفد زيارتهم للمحافظة بتفقد مشروعات الربط الإلكتروني للعاصمة الإدارية الجديدة بالخارجة، بالتزامن مع انتهاء أعمال الإنشاءات استعدادًا لانتقال العاملين بالمديريات للمقر الجديد، كما تفقدوا مبنى البريد الجديد موجها بافتتاح المكتب قبل نهاية يونيو وتجهيز قاعه الاحتفالات الرئيسية بشاشات عرض حديثة.

وقام الوزير بغرس نخلة بحديقة ٣٠ يونيو بالخارجة، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل كأحد المحاصيل الاستراتيجية للمحافظة.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد أنه يزور كل من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والمهندس عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات صباح الأحد لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية بمحافظة الوادي الجديد.

وبدأت زيارة وزير التربية والتعليم لمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، الساعة 9.30 صباح الأحد، تبدأ بتفقد مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية كنموذج للتعليم الفني يعمل بالطاقة الشمسية، بعدها تفقد المدرسة اليابانية ومشروع إنشاء مدرسة الخارجة للغات المتميزة المتكاملة.

كما تفقد مراجعات نهائية للمواد الدراسية بنظام الاون لاين بمدرسة الخارجة الثانوية العامة، ثم يتفقد سير الامتحانات بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية.

بينما بدأت زيارة وزير الإتصالات الساعة 12.30 ظهر الأحد، بزيارة المجمع الحكومي المميكن شمال مدينة الخارجة، أعمال ربط الإتصالات للمجمع بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم تفقد حديقة 30 يونيو وغرس نخلة بها ضمن مبادرة النخيل التي تنفذها المحافظة.

كما يتفقد قاعة التدريب بمكتب بريد السلام بعد التطوير، بينما يفتتح وزير الإتصالات البوابة الرقمية ومركز إبداع مصر الرقمي في المبنى الملحق للديوان العام، ويفتتح بعدها مدرسة we لتكنولوجيا الإتصالات، بينما يتفقد مدرستي الصم والبكم والتربية الفكرية وبعدها يتفقد مشروع العلاج عن بعد بمستشفى الخارجة التخصصي.

وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصل الوادي الجديد لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية (1)

وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصل الوادي الجديد لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية (2)

وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصل الوادي الجديد لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية (3)

وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصل الوادي الجديد لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية (4)

وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصل الوادي الجديد لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية (5)