الكهرباء: تحسين مستوى الخدمة والارتقاء بمراكز خـدمـة العملاء

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، علي تكثيف العمل لتوفير الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة المصادر لكافة المواطنين وفقاً للمعايير العالمية وبأسعار تنافسية من خلال عمل مؤسسي يتبنى سياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والحفاظ على البيئة إعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة مسئولة أبما يحقق صالح المشتركين والعاملين والمجتمع .

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجددة، أن ما تم تنفيذه من مشروعات لدعم شبكة كهرباء محافظات البحر الأحمر وسيناء والشرقية العمل المستمر لمواجهة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائيه لمختلف الاستخدامات وتحسين مستوي الخدمة والإرتقاء بمراكز خدمـة العملاء وتعظيـم الموارد والعمل علي تخفيــض الفقـد في الطـاقة والتوسع في أعمال الدراسات والبحوث والتطوير وتحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربية وتطوير منظومة العمل وتدبير المعدات ومسـتلزمات الانتاج وتنميه الموارد البشرية.



وأوضحت القابضة الكهرباء أهم المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها وتشمل توصيل التيار الكهربائى للمدينة المليونية بشرق بورسعيد الجديدة ولمطار المليز و لمزارع الاستزراع السمكي و لعدد 30 منزل بدوى بقرية الجوفة برمانة و لمستشفيات (نخل -بئر العبد و للتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء المرحلة الأولى وتوصيل التيار لمحطة مياة غرب العريش و محطة مياة ابوصقل وكرم ابو نجيلة بالعريش ولابار المياه المحيطة بمنطقة مطار العريش ومحطات مياه السكادرة بالشيخ زويد ولمحطة تحلية مياه البحر بالعريش بالكم 17 المساعيد.

من جانبه اشار المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع كهرباء إلى أن معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية تسير سابقة للبرامج الزمنية وأن قطاع الكهرباء خصص حوالى 593 مليون جنية استثمارات جديدة للعام المالى القادم بهدف تحسين الخدمة تستهدف الشركة لعدد 3.820 مليون مشترك تخدمهم الشركة وبنسبة تطور سنوى فى الاستهلاك 3.2% وتستهدف كذلك خفض الفقد الى 16.830% من خلال التأكد من إختبار المهمات الموردة من خلال لجان الفحص والإستلام ومتابعة التنفيذ طبقاً للمواصفات الفنية والمعدلات الزمنية المحددة وتنفيذ خطة إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط والمنخفض طبقاً للأولويات، وزيادة سعات المحولات وجميع مهمات الشبكة لتتناسب مع تطور الأحمال وضمان التحميل الاقتصادي والتشغيل الأمثل لمكونات الشبكة وتحويل التغذية الإشعاعية الي تغذية حلقية علي مستوي شبكة الجهد المتوسط لتأمين التغذية وتخفيف احمال المغذيات وتقصير اطوالها لتحسين مستويات الجهود وتقليل الفقد الفني في الطاقة وتغيير مقاطع الموصلات والكابلات المتهالكة والغير متناسبة مع الأحمال بشبكتي الجهد المتوسط والمنخفض.



وأكد أبو وردة انه سيتم تنفيذ خطة وبرامج قياس جميع المتغيرات الكهربائية بالشبكات وتحديد نقاط الضعف بها وإستخدام الكاميرات الحرارية لتحديد النقاط الساخنة قبل الصيانة ومعالجتها وعمل إتزان أحمال لمحولات التوزيع، ومراجعة وتحسين الأراضي بالشبكة وإحلال وتجديد مكونات الشبكة من الخطوط المتهالكة للجهدين المتوسط والمنخفض واستخدام الموصلات المعزولة بديلاً عن الموصلات العارية وذات مقاطع أكبر، وإنشاء مغذيات جديدة لتخفيف الأحمال وتقسيم المغذيات الطويلة وذات الأحمال العالية وإزالة الإختناقات بالشبكات وتنفيذ خطة سلاسل إحلال المحولات وإضافة محولات ذات قدرات مناسبة والتحميل الإقتصادي والأمثل لمكونات الشبكة وطبقا لأحمالها التصميمية وتركيب مكثفات على الجهدين المتوسط والمنخفض بمكونات الشبكة لتحسين معامل القدرة والقضاء علي اختناقات الشبكة وتحسين مستويات الجهود بدراسة تركيب منظمات جهد) الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة وفقا لنماذج الصيانة المعتمدة ومراجعة عدادات الطاقة (التوصيلات الثانوية - الثوابت – الدقة) بنقاط الاتصال بالمحولات الرئيسية بمحطات المحولات من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك بنسبة 100% وطبقاً للبرامج المعتمدة.