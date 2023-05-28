رغم اعتراض بعض خبراء التغذية.. الذكاء الاصطناعي يحدد أفضل نظام غذائي لخسارة الوزن

تسيطر حالة من الجدل بين خبراء التغذية منذ أعوام عديدة حول أفضل نظام غذائي لفقدان الوزن، وفي وسط هذا الاضطراب، اجاب روبوت الدردشة ChatGPT"الذكاء الاصطناعي"، بأنه يمكن اتباع خطة لوجبات الأسبوع تستند إلى نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي

حسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشار بعض خبراء التغذية البارزين إلى أن "ChatGPT" حدد بشكل صحيح أحد أنماط الأكل الصحية على هذا الكوكب، إلا أن البعض الآخر أبدى عدم اقتناعه، بل وحذروا من فشل الخطة الغذائية سواء من حيث الملف الغذائي في حد ذاته أو القدرة على تحمل تكاليفه أو إمكانية تطبيقه عمليًا.

ووجه محررو موقع "Daily Mail" سؤالًا إلى "ChatGPT" مفاده هل يمكنك أن توصيني بخطة نظام غذائي فريدة وتكتب لي خطة غذائية تتبع هذا النظام الغذائي لمساعدتي على إنقاص الوزن؟ مع مراعاة أنها يجب أن تتضمن نظامًا محددًا للإفطار والغداء والعشاء وتوزيع مفصل للسعرات الحرارية لكل وجبة من الوجبات التي أوصى بها.

وتفوق النظام المتوسط، المليء بالخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات، والذي يُنسب إليه الفضل في الحفاظ على صحة جيدة لسكان الدول المطلة على حوض البحر المتوسط.

وتشمل خيارات وجبة الفطور الزبادي اليوناني مع التوت والمكسرات ومخفوق الأفوكادو وعجة الخضروات، في حين كانت سلطة الدجاج وحساء العدس ولفائف جبن الماعز من بين الاقتراحات لوجبات الغداء. وتضمنت التوصيات لوجبة العشاء الروبيان المشوي والخضروات والدجاج المشوي مع البطاطا الحلوة وسمك القد المخبوز بالكينوا.