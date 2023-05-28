نشاط محافظ جنوب سنياء في 24 ساعة.. أبرزها افتتاح السوق التجارية بنويبع

شهدت مدن محافظة جنوب سيناء، خلال الـ24 ساعة الماضية، العديد من الأنشطة واللقاءات والجولات التفقدية للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أبرزها افتتاح السوق التجاري السياحي بمدينة نويبع، ضمن خطة التطوير التي تتبناها المحافظة مع مستثمري القطاع الخاص.

وحرص المحافظ خلال الافتتاح على التأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية واشتراطات وزارة السياحة لضمان تشغيل سياحي لائق مؤَمن على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة به.

ويتضمن السوق السياحي التجاري نحو 34 نشاطا خدميا منها، مطاعم ومقهى شرقي وسوبر ماركت بالإضافة إلى عدد من الخدمات المتنوعة.

وقال، إن الاهتمام بتقديم خدمات لرواد منطقة نويبع يسهم بشكل رئيسي في توفير احتياجات المترددين عليها بما يتماشي مع رؤية الدولة المصرية.

وأشار إلى أن المشروع يعد من المشروعات المتميزة بالمدينة نظرًا لكونه قائم على خدمة الرواد، كما أنه يتنوع بكم كبير من الخدمات الرئيسية التي يحتاج إليها السائحين، لافتا إلى أنه من المقرر أن يجرى التركيز خلال الفترة المقبلة لإضافة مناطق جديدة بعدد من المحافظات.

وتقدم فودة، بالشكر إلى القائمين على المنطقة بعد تحويلها لمنطقة جاذبة بعدما كانت عشوائية تماما، وفتحتها أمام المواطنين لتكون متنفس جديد لأهالي المنطقة بشكل عام.

وأكد أنه المشروع يوفر عددا من فرص العمل المناسبة بما لا يقل عن 150 فرصة عمل، لافتا إلى أنه هناك تعاون تام مع المستثمرين لخلق فرص عمل تتناسب مع إمكانيات المدينة.

وطالب محافظ جنوب سيناء الشركة المسئولة عن التنفيذ والإدارة للفنادق، بضرورة التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية بما يضمن تحقيق متطلبات المتواجدين بها.

وأشار إلي أن محافظة جنوب سيناء تقدم جميع سبل الدعم للمستثمرين لخلق مشروعات جديدة تتناسب مع إمكانيات المنطقة غير المسبوقة.

كما تفقد اللواء خالد فودة، أعمال التطوير بأحد الفنادق الشهيرة المهمة بمدينة دهب، واثنى على أعمال التطوير والتوسعة بالفندق تمشيا مع مختلف الأذواق والجنسيات السياحية وتوفير انماط مختلفة داخل الفندق تناسب جميع السائحين بالاضافة لزيادة فرص العمل المباشرة غير المباشرة لأهالي المنطقة.

كما أشار المحافظ إلى الموقع المتميز للفندق بجوار البحر الأحمر كما انه يقع على بعد 3 كيلو من وسط مدينة دهب كما يقع هذا المنتجع على بعد 88 كيلو من مطار شرم الشيخ الدولي.

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