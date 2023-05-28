ads
الأحد 28 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهم بقتل شاب في المنيرة

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مقتل شاب فى مشاجرة بالمنيرة الغربية

وقررت النيابة العامة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة المنيره الغربيه بمقتل شاب في مشاجرة بين طرفين، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى زياد.ا.ب، 25 عامًا، طعنه نافذة بالبطن.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بسبب قيام طفل بإلقاء طوبة على محل الطرف آخر تسبب في كسر الزجاج، فتطورت المشاجرة بين الطرفين ولقي أحدهما مصرعه بطعنه نافذة.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات

المتهم بقتل شاب المنيرة الغربية النيابة العامة النيابة العامة بشمال الجيزة ضباط مباحث قسم شرطة نشوب مشاجرة مقتل شاب فى مشاجرة متهم بقتل شاب مشاجرة بين طرفين