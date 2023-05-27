جروح قطعية وكسور.. الحالة الصحية لمصابي حادث سقوط لعبة بملاهي في الإسكندرية

السبت 27/مايو/2023 - 10:03 م

كشف مصدر طبي، الحالة الصحية لمصابي حادث سقوط لعبة داخل إحدى الملاهي الشهيرة بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، والذي أسفر أمس عن إصابة 6 أشخاص.

وأضاف المصدر طبي خلال تصريح صحفي له اليوم، أن الإصابات ما بين كسور في العمود الفقري والقدم والذراع فضلًا عن جروح قطعية ونزيف بالأنف، و أن أعمار المصابين تراوحت بين 15 و26 سنة.

وكان قد أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة، على خلفية سقوط لعبة داخل إحدى الملاهي الشهيرة في محافظة الإسكندرية.

تعود الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بسقوط إحدى الألعاب داخل ملاهي بمنطقة سموحة يستقلها عدد من الأشخاص بينهم أطفال بدائرة القسم، وتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة سيدي جابر إلى محل البلاغ، ترافقهم سيارات الإسعاف.

وتم فرض كردون أمني حول المكان ، وطلب فريق من البحث الجنائي لمعاينة موقع منطقة الألعاب، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وعلى خلفية ذلك تم التحفظ على المدير المسئول بأحد ملاهى منطقة سموحة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.