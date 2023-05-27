السجن المؤبد لمتهم بترويج الحشيش وغرامة 500 ألف جنيه

قضت الدائرة 30 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الحشيش في التجمع، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها نصف مليون جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال، ومحمد أحمد عبد المالك، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 19634 لسنة 2022 جنايات التجمع الأول، أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر "الحشيش"، كما أحرز سلاح أبيض - كتر - دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهد ضابط بقسم شرطة التجمع الأول، أنه تلقى معلومات أكدتها تحرياته، بإتجار المتهم في المواد المخدرة، فانتقل إلى حيث أيقن تواجده بالطريق العام وشاهده محرزًا سلاح أبيض - كتر -، فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على ست قطع لجوهر مخدر الحشيش معللًا ذلك بغرض الاتجار.