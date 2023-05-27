القوى العاملة: لقاء مع جمعية المستثمرين بالإسماعيلية لتوعيتهم بشأن تطبيق أحكام القانون

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بشأن تنظيم إجتماع مع جمعية المستثمرين الصناعيين بالإسماعيلية حول التعرف على أحكام إلزام الشركات بتطبيق الحد الادنى للاجور، واستيفاء نسبة 5% من ذوى الهمم من إجمالى العاملين بالمصانع والشركات ، وكيفية الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة التأكد من تطبيق أحكام قانون العمل في جميع أبوابه الخاصة بالتشغيل والسلامة والصحة المهنية والتواجد المستمر بين العمال داخل أماكن عملهم والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق التى كفلها لهم القانون من خلال أجهزة المديريات بالمحافظات.

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية في تقريره الذى تلقته الوزارة ، انه تم خلال اللقاء استعراض دور القوى العاملة في ترشيح ذوى الهمم بمختلف اعاقاتهم واختيارهم لكل مصنع حسب طلب المصنع لنوع الاعاقة ، وضرورة التزام المصانع بالانضباط لاوراق الأجنبي وذلك للحد من الهجرة الغير شرعية داخل البلاد و توعية أصحاب الأعمال في ذلك الملف ، كما تم مناقشة أساليب السلامة والصحة المهنية وكيفية تطبيقها داخل المنشىت لحمايتها وحماية العاملين بها .

وأضاف مدير المديرية عمل ندوات توعية للعاملين بإستمرار وذلك لمعرفة وجباتهم وحقوقهم، وشارك في اللقاء المهندس مصطفى ابوحديد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالإسماعيلية ورئيس الإتحاد العام للجمعيات (فدا) ، ونائب رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية ، ورئيس مجلس إدارة شركة اركت وود ، ومحمد مصطفى مدير جمعية المستثمرين والمدير المالى ومدير الموارد البشرية بشركة اركت وود لتصنيع الاثاث، وعاطف عثمان نائب رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين ، والمهندس هيثم مصطفى عضو مجلس ادارة جمعية المستثمرين ، وعادل خليل المدير المالى لشركة فيرتيكال جينز، ومجدى الجندى مدير الشركة العربية للالومنيوم ، ومن المديرية جيهان رمزي مدير إدارة علاقات العمل ، وسامح عهدى مدير اداره السلامة والصحة المهنية ، ونهلة قناوى مدير إدارة تراخيص عمل الأجانب بالهيئة العامة للاستثمار، وفيفي بسلة مدير إدارة رعاية القوى العاملة .

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